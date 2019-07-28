"Наш долг – преумножить могущество ВМФ": Россия продолжит обновление флота

На вооружении ВМФ России находится 62% новой техники, но обновление флота надо продолжать. Наш долг – преумножить могущество надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты, используя передовые разработки наших ученых, заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня ВМФ.

Кроме того, президент подчеркнул, что это главное условие повышения безопасности России. Он поблагодарил всех занятых в оборонном комплексе и напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница.

Путин уверен, что для наших моряков преданность Родине всегда будет мощной духовной опорой, а народ всегда будет высоко ценить храбрость и отвагу матросов, передает РИА Новости.

В состав ВМФ должно войти более 180 кораблей и судов согласно Государственной программе вооружения до 2027 года.