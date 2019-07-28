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28 июля 201913:47

Авария на трассе в Ленинградской области унесла четыре жизни

ВКонтакте/Елена Агафонова

В воскресенье, 28 июля, на трассе Санкт-Петербург – Псков в Лужском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими.

 

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport выехал на полосу встречного движения, где протаранил Kia Sorento. После удара последний перевернулся.

"Он даже на обгон не шел, просто ушел влево на "встречку", может заснул, или плохо стало. Очень страшная авария", — рассказал очевидец.

В результате инцидента погибли четыре человека – все, кто находился на передних сидениях столкнувшихся машин, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Еще два человека, в том числе – несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести.

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