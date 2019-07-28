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28 июля 201914:31

Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам

Екатерина Штукина/ТАСС

Команде нового президента Украины Владимира Зеленского стоит публично поддержать автономию Донбасса, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

По словам Медведчука, на днях он прочитал, что команда Зеленского поддержит крымско-татарскую автономию в Крыму, и считает, что точно так же новому президенту можно было бы поддержать и автономию Донбасса. Украина — унитарное государство, и в ее Конституции можно расширить раздел, касающийся автономии Крыма, поясняет он.

"Расширяем и говорим: автономия Крыма и автономный регион Донбасса. И все полномочия и права, которые есть в разделе, касающемся правового урегулирования Крыма, мы распространяем и на автономный регион Донбасса. И от этого Украина не перестает быть унитарным государством", — объяснил Медведчук.

При этом абсолютно нет никакого федеративного устройства, нет даже намеков на федерацию, подчеркивает политик. Однако это может дать Киеву главное: дойти до сознания жителей Донбасса, чтобы они поверили, что могут вернуться на Украину.

"Людей надо возвращать в том числе и через такие шаги, тем более, что эти шаги изложены в Минских соглашениях, а Минские соглашения утверждены резолюцией Совета безопасности ООН", — отметил Медведчук.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не позволит "навязывать планы по федерализации", напоминает РИА Новости. Власти Украины считают, что федерализация приведет к расколу страны. Однако, по мнению Медведчука, автономия в составе Украины может стать компромиссом для Донбасса и спасти страну от распада. Проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы, по его словам, показывают: 43 процента жителей там поддерживают независимость республик, а еще 43 процента выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

В целом план достижения мира и прекращения боевых действий в Донбассе, по мнению Медведчука, можно было бы реализовать за 6-10 месяцев, "если бы все шло в той или в иной степени гладко".

Политик также считает, что введение экономической блокады против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привело к отдалению этих регионов от Киева. Введенную Порошенко решением Совета по национальной безопасности и обороне блокаду, говорит Медведчук, вполне можно считать "ярким, конкретным, принципиальным проявлением сепаратизма", так как эти действия привели к отдалению этих территорий Украины.

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