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28 июля 201914:28

Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

фото: instagram.com/Bari Alibasov Jr

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в бегстве с 20 миллионами рублей, пишет "Семь дней".

Общаясь с журналистами на музыкальном фестивале "Жара", Алибасов рассказал, что его сын Бари Алибасов-младший заработал на его болезни после отравления жидкостью "Крот" 20 миллионов и скрылся с ними. Ранее Алибасова обвинили в том, что во время болезни он занимался самопиаром и заработал на этом немало денег. На что Алибасов возмущенно ответил, что, если кто и обогатился на его болезни, так это Алибасов-младший.

Также продюсер выразил благодарность своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной за заботу и преданность. А от сына не получил и ста рублей на лекарства.

В начале июня Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Утверждалось, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в искусственной коме, затем лечился от последствий отравления. Позже появилась информация, что отравление инсценировано ради саморекламы.

 

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