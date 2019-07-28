Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза-старший был настоящим примером интеллигентности и профессионалом высочайшего уровня, вспоминает телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев. Оказывается, они были знакомы и даже работали на одном канала.

Это большая утрата, сказал Соловьев и выразил соболезнования семье и родственникам Владимира Алексеевича, передает "360".

Первый президент фонда "Академия Российского телевидения", журналист и телеведущий Владимир Познер был поверхностно знаком с коллегой. Однако вспоминает ушедшего из жизни как принципиального профессионала, сообщает "Интерфакс".

Блистательным публицистом, блистательным историком и блистательным другом назвал Владимира Алексеевича главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Свои соболезнования семье и родственникам принес председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает РИА Новости.

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет утром в воскресенье в день своих именин. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший на своей странице в Twitter.