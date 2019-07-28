В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге было обнаружено тело бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен с огнестрельным ранением головы в реке Мойка. Инцидент произошел 27 июля.

Сын Карпенко еще неделю назад подал заявление о пропаже своего отца.

В девяностые годы Карпенко выигрывал чемпионаты России и СНГ, становился финалистом чемпионата Европы. Как сообщают "Невские новости", в последнее время он проводил занятия по кикбоксингу для молодых спортсменов.