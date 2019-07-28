Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 июля 201914:37

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Instagram / Conor McGregor Official

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.

"Рефери тогда следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, — признается Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. – Я использовал положение защиты в маунте, чтобы с силой ударить в глазницу. Однако я был изобретателен и вышел сухим из воды".

Впрочем, использование противоправных действий не помогли Макгрегору – тогда он проиграл Нурмагомедову в четвертом раунде, что позволило бойцу из России успешно защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

Сейчас

15:17

Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

14:37

Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

13:28

Навальный госпитализирован

12:42

"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

11:47

Ушел из жизни Владимир Кара-Мурза

11:27

Путин на "Рапторе" приветствовал участников главного военно-морского парада

07:07

На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы

Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы

1 час назад
"Наш долг – преумножить могущество ВМФ": Россия продолжит обновление флота

"Наш долг – преумножить могущество ВМФ": Россия продолжит обновление флота

2 часа назад
Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

58 минут назад
"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

38 минут назад
ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

19 минут назад
"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

2 часа назад
Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

4 часа назад
Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

1 час назад
Эксперт: разрыв между бедными и богатыми сократился до 13 раз

Эксперт: разрыв между бедными и богатыми сократился до 13 раз

3 часа назад
Крым готов наладить авиасообщение с Украиной

Крым готов наладить авиасообщение с Украиной

4 часа назад
"Друг Трампа" не дает ввести санкции против "Северного потока-2"

"Друг Трампа" не дает ввести санкции против "Северного потока-2"

3 часа назад
Глуховеря пожаловался "журналисту" и "Зеленскому" на российские козни и блогеров

Глуховеря пожаловался "журналисту" и "Зеленскому" на российские козни и блогеров

1 час назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

15 минут назад
Зашедшего в СНТ отощавшего лося сняли на видео

Зашедшего в СНТ отощавшего лося сняли на видео

18 минут назад
Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

18 минут назад
Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

25 минут назад
Российские пловцы выиграли три медали чемпионата мира

Российские пловцы выиграли три медали чемпионата мира

41 минута назад
Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

47 минут назад
Патриарх Кирилл напомнил об "исторической закваске"

Патриарх Кирилл напомнил об "исторической закваске"

55 минут назад
Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

1 час назад
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

1 час назад
Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам

Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам

1 час назад
В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

1 час назад
Американский боксер-чемпион пожертвует свыше 30 тысяч долларов в фонд Дадашева

Американский боксер-чемпион пожертвует свыше 30 тысяч долларов в фонд Дадашева

1 час назад
Авария на трассе в Ленинградской области унесла четыре жизни

Авария на трассе в Ленинградской области унесла четыре жизни

2 часа назад
Навальный госпитализирован

Навальный госпитализирован

2 часа назад
Украинские "зомби-скотовозки" ужаснули соцсети

Украинские "зомби-скотовозки" ужаснули соцсети

2 часа назад
Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

2 часа назад
Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

2 часа назад
Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

2 часа назад
Олег Кононов получил ультиматум от руководства "Спартака"

Олег Кононов получил ультиматум от руководства "Спартака"

3 часа назад
На сахалинский рыбный завод пришел медведь. Видео

На сахалинский рыбный завод пришел медведь. Видео

3 часа назад
Гибель гонщика на "Московской миле" попала на видео

Гибель гонщика на "Московской миле" попала на видео

3 часа назад
Лихач на BMW устроил серьезную аварию на МКАД в Москве. Видео

Лихач на BMW устроил серьезную аварию на МКАД в Москве. Видео

4 часа назад
MMA. Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

MMA. Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

6 часов назад
Власти КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"

Власти КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"

11 часов назад
В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

11 часов назад
Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

12 часов назад
Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

13 часов назад
Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох

Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох

14 часов назад
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

26.07.2019 19:23
WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

26.07.2019 18:51
Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

26.07.2019 18:14