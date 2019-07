Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор рассказал о том, что во время его боя против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова нарушал правила ММА, применив запрещенный удар по своему сопернику.

"Рефери тогда следовало проверить глазницу Хабиба после того, как я врезал ему коленом в партере, — признается Макгрегор в своем Twitter-аккаунте. – Я использовал положение защиты в маунте, чтобы с силой ударить в глазницу. Однако я был изобретателен и вышел сухим из воды".

Herb should have checked on Khabibs eyeball after I kneed it full wack from bottom as well. I used the mount defense leg as a spring board right into the eye socket. But I was to crafty with it and got away Scotty.

I call it the big poppa pump into the eyeball. And your brothers