Патриарх Кирилл напомнил об "исторической закваске"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал вспоминать об истории святых, а не историю войн и конфликтов. По его мнению, это необходимо делать в первую очередь ради развития страны.

С таким призывом патриарх обратился к пастве на молебне у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве после крестного хода и литургии в Успенском соборе Московского Кремля в День крещения Руси 28 июля. Прямую трансляцию молебна вел телеканал "Россия 24".

Он подчеркнул, что крещение Руси, совершенное киевским князем Владимиром, и в наши дни влияет на жизнь всех восточнославянских народов. Он назвал жизнь и деяния князя Владимира "исторической закваской", которая меняет нашу жизнь "здесь и сейчас".