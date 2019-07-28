Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

Акцию протеста возле канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге полиция разогнала, применив слезоточивый газ.

Изначально акция была согласована, но демонстранты вышли за рамки маршрута и даже заблокировали часть центральных улиц.

Полиция озвучила предупреждение. Толпа не разошлась. Через час правоохранители подняли красный флаг, означающий, что сейчас будет применяться сила.

К месту прибыли машины скорой помощи, но о пострадавших пока неизвестно, передает РИА Новости.

Протесты в Гонконге связаны с законопроектом, который предусматривает выдачу из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности законопроект снят с повестки, но это не остановило волну протестов.