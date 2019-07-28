Стефания Елфутина: "Рада проведению чемпионата мира по виндсерфингу в России"
Бронзовый призер Олимпиады 2016 года и посол чемпионата мира среди юниоров в классе RS:X Стефания Елфутина рассказала о своем пути в виндсерфинге, дала советы участникам мирового первенства в Санкт-Петербурге и поделилась планом подготовки к Олимпиаде в Токио.
– У вас в Instagram есть фотография с мамой, где вы вместе ходите на виндсерфе. Расскажите о том, как вы увлеклись парусным спортом и какую роль в этом сыграла мама.
– Эти фотографии сделаны в 2008 году. Мне было 11 лет. Я уже хорошо ходила и участвовала в соревнованиях. Виндсерфингом я начала заниматься в шесть лет. В секцию пошла вслед за двоюродным братом. Мы с ним были как родные. Куда он, туда и я. Сначала я была слишком маленькая, но затем начала тянуться за мальчишками, которые занимались на станции. Мама привела меня в виндсерфинг, но ходить она научилась уже после меня. На тех снимках я как раз учу маму стоять на доске. В детстве мы проводили на море весь световой день. С самого утра и до самого вечера. Зимой я занималась музыкой, танцами, живописью и плаванием.
– Любовь к морю у вас в том числе и от отца – в детстве вы вместе ходили на рыбалку. Похвастайтесь самым большим уловом.
– Когда мы ездили на рыбалку с папой, он ловил рыбу, а ее выпускала. Он ругал меня за это. (Смеется.) Мне было жалко рыбок. Из меня так себе рыбачка. Когда мы с папой рыбачили в последний раз, я поймала противоположный берег, потому что слишком сильно забросила удочку. Наверное, это и был мой самый большой улов. (Смеется.)
– Вы начинали заниматься виндсерфингом на серфстанции в Ейске. Какие условия были на тот момент?
– В Ейске очень крутые условия для детского обучения, потому что там очень мелкое и теплое море, но матчасть устарела. В 2003 году мы ходили на "Виндгляйдерах" 1984-го. Настоящий олдскул.
– Вы говорили, что в 13 лет поставили перед собой цель выиграть Олимпиаду 2016 года.
– Оглядываясь назад, я не понимаю, как могла верить в это. Во взрослой жизни мы сами ставим перед собой ограничения. Говорим, что это невозможно, это не получится. В детстве не было предрассудков. В 2010 году я поехала на свой первый чемпионат мира среди юниоров. Мне очень понравилась атмосфера. Я поняла, что хочу биться и бороться, чтобы попасть в Рио. Почему именно Рио? Я прикинула, что во время Олимпиады в Лондоне мне будет 15 лет и, наверное, это еще рано, а вот к следующей Олимпиаде мне как раз исполнилось бы 19. Тогда я никому этого не говорила, потому что люди просто покрутили бы пальцем у виска. Каждое утро я просыпалась с мыслью о Рио. С каждым годом эта мечта становилась все более реальной и превращалась в цель.
– Был ли на вашем пути в Рио-де-Жанейро момент, когда хотелось все бросить и закончить с виндсерфингом?
– Такие мысли начали меня посещать в начале 2016 года, когда пошли очень серьезные нагрузки, начались интенсивные сборы, поездки, тренировки. В первую очередь было тяжело морально. Я была готова к физическим нагрузкам, но не к моральному прессингу. Были моменты, когда я думала, что больше не могу. Я очень скучала по дому, по родителям. Хотелось просто отдохнуть, потому что темп был сумасшедший. С другой стороны, останавливаться было уже нельзя. В тот момент хорошо сработали родители, тренеры и мои мантры про Рио – мне удалось сохранить равновесие.
– В 16 лет вы дебютировали на чемпионате мира среди юниоров в классе RS:X, где заняли четвертое место. Какие воспоминания у вас остались от тех соревнований?
– Чемпионат мира проходил в Чивитавеккье. В Италии я впервые поняла, что могу выступать гораздо лучше. Перед этим турниром я только встала на RS:X – у меня не было ни наката, ни опыта. Тем не менее я смогла занять четвертое место. С каждым днем соревнований я выступала все лучше. Это меня очень порадовало. В тот момент я поняла, что мне нравится олимпийский класс RS:X и мечта о победе на Олимпиаде стала более реальной. Чемпионат мира среди юниоров дал хороший импульс моей дальнейшей карьере.
– Вы могли бы представить, что соревнования такого уровня приедут в Россию?
– Большое счастье, что чемпионат мира среди юниоров пройдет у нас. Это очень круто! Очень жаль, что я уже не юниор и не смогу принять участие. Было бы классно погоняться в Санкт-Петербурге, но я надеюсь, что когда-то мы примем и взрослый чемпионат мира. Виндсерферы уже искатали все места в Европе – приезжайте наконец-то к нам! У нас тоже хорошо.
– Какой совет вы дали бы ребятам, которые приедут в Санкт-Петербург на чемпионат мира?
– Санкт-Петербург – красивейший город. Если у ребят будет свободный вечер, я очень советую им пройтись по городу. Прогулка поможет им сконцентрироваться перед гонками. Хочу пожелать участникам – не бояться ставить перед собой большие цели. У вас впереди взрослые чемпионаты мира и Олимпиада. Не бойтесь и дерзайте!
– Виндсерфинг – это еще и способ познавать мир, путешествовать и изучать новые места на карте. Какой самый экзотический уголок света вам удалось посетить благодаря виндсерфингу?
– Что может быть более запоминающимся и экзотичным, чем Рио? Мы должны были провести там полтора месяца. Обычно это очень сильно надоедает, но мне нисколько не надоело. Я подготовила себя к этому дикому бразильскому менталитету и слилась с этим сумасшедшим городом. Мне очень понравилось в Рио.
– Ваша бронза на Олимпиаде – это невероятная сенсация, узнаваемость и популярность. Как вам удалось в 19 лет справиться с этим?
– Этот ажиотаж довольно быстро спал. Я была такая уставшая. Когда включалась камера, мне нужно было улыбаться, но сил ни на что уже не было. Как ставить перед собой цели дальше? Это сложно. Мне до сих пор иногда сложно говорить про Рио. Ты должен решить для себя, хочешь ты идти дальше или нет. В какой-то момент я каждый день задавала себе этот вопрос. Сложность в том, что до Рио я жила только теми соревнованиями, а когда Олимпиада прошла, попала в ступор. Сначала я думала скопировать олимпийский подготовительный цикл, но это невозможно. К Токио готовится уже другая "я" – с абсолютно иными сильными и слабыми сторонами. Это дало мне дополнительную мотивацию и силы.
– Вы первой завоевали для России олимпийскую лицензию в Токио. Какой у вас план подготовки к следующей Олимпиаде?
– Я ставлю перед собой цель – максимально хорошо выступить на главных стартах сезона: чемпионате мира и Европы и тестовых соревнованиях в Токио. В августе – тест-ивент, а в сентябре – чемпионат мира. Это главные регаты этого сезона. Пока что я фокусируюсь на них, но в уме уже держу Олимпиаду. Цели нужно ставить самые высокие.
– В вашем профиле в Instagram закреплена цитата из стихотворения лорда Теннисона "Улисс": "Бороться и искать, найти и не сдаваться". Что для вас значит эта фраза?
– Очень крутая фраза! Я читала книжку Вениамина Каверина "Два капитана". Весь роман построен на этой цитате. В оригинале она звучит на английском: "To strive, to seek, to find, and not to yield". В первую очередь мне понравился сам роман Каверина, а только потом эта цитата засела в моей голове и стала жизненным кредо. Сначала действительно ищешь, а когда доходишь до цели, понимаешь, что это еще не все и нужно идти дальше. Это очень похоже на мою историю с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Мне казалось, что, завоевав бронзу на Олимпиаде, ты уже что-то взял. Я не думала, что после этого есть еще какая-то жизнь, а оказалось, что дальше нужно было еще «найти и не сдаваться».
– Судя по фотографиям книжных страниц в Instagram, вы много читаете. Какие книги берете с собой на многочисленные сборы и соревнования?
– Я люблю большие произведения, но читаю довольно медленно. Если я вдруг улетаю в свои мысли во время чтения, то обязательно возвращаюсь назад и перечитываю. Читая книгу, я смотрю кино в своей голове. Поэтому чтение продвигается довольно медленно. Мне очень нравится классика русской литературы. К сожалению, мы утратили ту старую Россию. Она сохранилась только в книгах. Я скучаю по тем временам, о которых пишут Толстой, Лермонтов и другие русские классики. Я уже не знаю, сколько раз перечитала "Героя нашего времени". По сути, читаю школьную программу. Только в школе я этого не ценила, а сейчас могу перечитывать по несколько раз.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин спустился на дно Финского залива
- Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
- В Подмоскоьве самолет упал в реку и утонул
- Московская жара поставила рекорд перед ультраполярным вторжением
- Муж рассказал, как пытался спасти Веронику Никонову
Самое читаемое
-
Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России
- В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера
- Авиакатастрофа в Подмосковье: пилот будто играл со штурвалом
- Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми
- Трагически погибла 24-летняя звезда "Брестской крепости"
- Страшная находка в Аризоне: труп мужчины с пришитой головой женщины
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Почему Драги разочаровал рынки
- В защиту повышения ключевой ставки
- Как финансовая система отрицает базовые законы экономики
- Решение ЦБ РФ по ставке останется в тени заседаний ФРС и ЕЦБ
- Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)
- Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже
- Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Жители сел не хотят спасаться от паводка
- Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: план США
- Трамп вписался за рэпера против Швеции
Вести-Москва
-
Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть
- Москву вновь атаковала тополиная моль
- В "Аптекарском огороде" открыли площадку переработки органических отходов
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
- Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии