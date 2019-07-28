"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

Объем транзита газа через территорию Украины снизился после возобновления поставок по трубопроводу "Северный поток" по завершении его ежегодного планового техобслуживания. Поставки российского газа по обеим ниткам трубопровода возобновились в субботу, 27 июля — на четыре дня раньше запланированного.

Компания-оператор газопровода Nord Stream AG планировала провести его техобслуживание с 16 по 30 июля, передает РИА Новости. В период неиспользования транзитных магистралей обычно растет использование альтернативных путей поставок, в том числе транспортировка газа через Украину в направлении Словакии.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, фактическая прокачка газа через пограничную между Словакией и Украиной станцию "Вельке Капушаны" накануне снизилась почти до 146 миллионов кубометров в сравнении с объемом прокачки в 194 миллиона кубометров днем ранее. В среднем за 11 дней планового ремонта "Северного потока" объем прокачки газа на этом направлении составлял около 198 миллионов кубометров в сутки.