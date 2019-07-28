ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

Европейская служба внешних связей подвергла критике задержание участников несанкционированной субботней акции в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Пресс-секретарь EEAS Майя Косьянчич осудила эти задержания за "непропорциональное применение силы", а также выразила беспокойство по поводу рейдов и арестов оппозиционных политиков. Она напомнила, что для демократических выборов необходимо создать условия и выразила надежду на то, что во время них конституционные права граждан и международные обязательства России будут соблюдены.

В минувшую субботу в Москве прошел несогласованный митинг, организованный оппозиционерами, не зарегистрированными в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Столичный главк полиции сообщал, что за различные правонарушения задержаны 1074 человека.

Между тем, EEAS не выражает никакого беспокойства по поводу задержаний оппозиции во Франции или Германии. К примеру, во Франции правоохранительные органы нередко применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы в отношении демонстрантов, участвующих в протестах "желтых жилетов". Число задержанных только в декабре прошлого года превысило 1,4 тысячи человек. Однако все вопросы по оценке действия правоохранительных органов во время задержаний EEAS адресует национальным властям

Полиция ФРГ во время разгона протестующих перед саммитом "двадцатки", проходившей в Гамбурге в 2017 году, тоже применила газ и водометы.