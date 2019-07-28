Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

В Сети появилось видео, снятое, по утверждению его автора, в воскресенье, 28 июля, в аэропорту Барселоны, где отмечены сбои в расписании вылета воздушных судов.

Пользователь, опубликовавший ролик, рассказал, что туристам пришлось столкнуться с существенной задержкой рейса в Санкт-Петербург, составившей, по его словам, более восьми часов.

"Представители авиакомпании организовали питание, и худо-бедно отдых в комнате на надувных матрасах между креслами", — отметил он.

Удалось ли россиянам покинуть Испанию к настоящему моменту – пока не уточняется.

Напомним, что в эти выходные в аэропорту Барселоны проходит забастовка наземного персонала. В субботу было отменено более 60 рейсов. Планировалось, что в воскресенье количество несостоявшихся вылетов достигнет семи десятков.