Российские пловцы выиграли три медали чемпионата мира

В китайском Кванджу подходит к завершению чемпионат мира по водным видам спорта. В заключительный соревновательный день российские пловцы завоевали три медали. Отличились Евгений Рылов, Климент Колесников и Юлия Ефимова.

Рылов завоевал медаль серебряного достоинства в заплыве на дистанции 50 метров на спине. Его время составило 24,49 секунды. Он проиграл только южноафриканцу Зейну Уодделлу (24,43). А замкнул тройку лидеров как раз Колесников, который выиграл бронзовую медаль с результатом 24,51.

В женской же части соревнований Ефимова заняла третье место и также выиграла бронзу на дистанции 50 метров брассом. Она преодолела дистанцию за 30,15 секунды. Победу одержала американка Лилли Кинг (29,84), второе место – у итальянки Бенедетты Пилато (30,00).

Всего в активе российских пловцов 29 медалей, из которых 12 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых. С этими показателями сборная России занимает третью строчку в общекомандном медальном зачете.