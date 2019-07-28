Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

Разбирательство с нарушителями общественного порядка, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы, закончено, составлены протоколы.

Оказалось, что более 600 задержанных не являются москвичами, передает "Интерфакс".

Накануне в Москве проходил несогласованный митинг оппозиции. МВД сообщает, что в ходе акции за различные правонарушения задержали больше тысячи человек. Были и необоснованные задержания, сообщает председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Перед началом акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Илью Яшина.