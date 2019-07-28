Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

Здание штаб-квартиры израильской правящей партии "Ликуд" в Тель-Авиве перед выборами украсили огромными фотографиями ее лидера, нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России и США, а также премьер-министра Индии.

На фотографиях запечатлены моменты рукопожатий Нетаньяху с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Нарендрой Моди. "Нетаньяху. Другая лига", — написано на каждом из трех плакатов. Под этим лозунгом лидер "Ликуда" ранее выиграл апрельские выборы, а теперь идет на сентябрьские.

Putin-Trump-Modi. Likud headquarters today pic.twitter.com/KRDWZbNyWk — Tal Shalev (@talshalev1) July 28, 2019

Провести уже вторые за год выборы потребовалось после того как Нетаньяху, несмотря на одержанную 9 апреля победу, так и не смог создать правящую коалицию и опирающийся на нее кабинет министров.

Дабы не допустить перехода мандата на формирование правительства к оппозиции, сторонники Нетаньяху и инициировали роспуск Кнессета с назначением новых выборов на 17 сентября, напоминает РИА Новости.