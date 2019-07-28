Рублев проиграл финал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев не смог победить в финале мужского турнира категории ATP 500, который проходит в немецком Гамбурге. В решающей встрече россиянин потерпел поражение от грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.

Рублев, имеющий 78 номер мирового рейтинга, проиграл представителю Грузии по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Басилашвили. Соперники провели на грунтовом корте 2 часа 9 минут.

Таким образом, грузинский теннисист смог защитить свой титул – в нынешнем году он выступал в Гамбурге в статусе действующего чемпиона турнира.