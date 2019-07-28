Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

Днем в минувшую субботу, 27 июля, в воды озера Литлфилд, расположенного в штате Мичиган на Среднем Западе США, рухнул легкомоторный самолет. Момент крушения попал на видео.

На записи, сделанной очевидцем, видно, как воздушное судно взлетело с поверхности воды, после чего столкнулось с деревом, а затем рухнуло вниз.

На борту сверхлегкого гидросамолета Icon A5 находились два человека. Очевидцы инцидента оперативно оказали им помощь и помогли выбраться на сушу.

Как сообщают местные СМИ, 54-летний пилот отделался легкими травмами, а его 62-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

По одной из версий, причиной крушения мог стать сильный ветер, однако окончательные выводы можно будет сделать только после проведения соответствующего расследования.