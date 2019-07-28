Зашедшего в СНТ отощавшего лося сняли на видео

В садовое товарищество "Сатурн", расположенное в нескольких километрах от подмосковной Дубны, зашел отощавший лось.

Худое — кожа, да кости — животное подошло к людям и покорно позволило потрогать себя и сделать несколько кадров.

О дальнейшей судьбе лося не сообщается.