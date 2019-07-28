Тема:
Ядерная программа Ирана
Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном
Несмотря на то, что американские санкции подрывают "ядерную сделку", оставшиеся участники ядерного соглашения с Ираном "твердо ей привержены" — такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По итогам заседания Совместной комиссии по обзору реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Ульянов написал в Twitter свое мнение по "иранскому вопросу".
После заседания замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, делясь с прессой своими впечатлениями, также отметил готовность участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сохранить сделку. По его словам, сейчас идет работа над практическими шагами по обходу санкций США помимо специального механизма INSTEX. В ближайшее время будут предприняты практические шаги в других сферах, в том числе в энергетическом секторе и сфере торговли, заключил Аббас Арагчи.
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