Визит Медведева в Крым: Киев протестует

Внешнеполитическое ведомство Украины уже не в первый раз выразило протест из-за поездки российской делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Крым.

Поездка совершена вопреки неоднократным предупреждениям. Циничная цель ее – участие в параде оккупационного флота России, говорится в сообщении министерства.

28 июля Медведев прибыл в Севастополь. В городе проходит празднование Дня ВМФ России.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Киев изменения в его статусе признавать отказывается.