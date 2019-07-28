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28 июля 201916:00

Визит Медведева в Крым: Киев протестует

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Внешнеполитическое ведомство Украины уже не в первый раз выразило протест из-за поездки российской делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Крым.

Поездка совершена вопреки неоднократным предупреждениям. Циничная цель ее – участие в параде оккупационного флота России, говорится в сообщении министерства.

28 июля Медведев прибыл в Севастополь. В городе проходит празднование Дня ВМФ России.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Киев изменения в его статусе признавать отказывается.

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