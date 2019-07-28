"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче третьего тура РПЛ

Воскресная программа третьего тура российской премьер-лиги по футболу стартовала матчем в Оренбурге, где на стадионе "Газовик" местный одноименный клуб принимал санкт-петербургский "Зенит". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

Матч начался с гола в исполнении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который в первой же атаке поразил ворота "Оренбурга". Это произошло уже на 11 секунде встречи. Развил же успех подопечных Сергея Семака Артем Дзюба, который уже после перерыва, на 55 минуте матча реализовал пенальти.

"Зенит" благодаря победе набрал 9 очков из девяти возможных и является единственным клубом, который по итогам трех туров чемпионата России имеет стопроцентный показатель по набранным очкам. Он занимает первую строчку РПЛ.