Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

Историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший, который скончался на 60-м году жизни утром 28 июля, был очаровательным человеком и настоящим интеллектуалом. Об этом рассказал телеведущий Лев Новоженов, добавив, что Кара-Мурзу нельзя было не уважать, даже имея отличные от его точки зрения взгляды.

"Сплошное обаяние", — сказал про него Новоженов, добавив, что встречать Кара-Мурзу в коридорах НТВ или на улице, слышать его по радио всегда было очень приятно, передает РИА Новости.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил семье и близким покойного соболезнования от имени организации, добавив, что в СЖР готовы оказать им помощь в случае обращения. "Очень жаль, что такой яркий и талантливый журналист ушел так рано", — сказал Соловьев ТАСС.

По словам директора Русской службы "Радио Свобода" Андрея Шарого, Кара-Мурза почти 15 лет был внештатным сотрудником радиостанции, на которой вел программу "Грани времени".

Главред журнала The New Times Евгения Альбац в "Фейсбуке" назвала Владимира Кара-Мурзу энциклопедистом, добряком, но человеком жестких принципов и "одним из тех, кто делал настоящее НТВ".

Телеведущая Светлана Сорокина назвала Кара-Мурзу удивительным, образованным, честным и добрым человеком. Настоящим журналистом, мужественным и честным человеком назвал покойного лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Блистательным публицистом, историком и другом назвал Владимира Кара-Мурзу-старшего главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. А телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев вспоминает коллегу как профессионала высочайшего уровня и настоящий пример интеллигентности.