День ВМФ: летающий "Медведь" и модернизированный ветеран

Сотни тысяч петербуржцев и туристов сегодня собрались на набережной Невы, чтобы увидеть всю красоту и мощь российского флота. В Петербурге прошел главный военно-морской парад — традиция, которую заложил еще Петр Великий. Принимал парад президент Владимир Путин.

Ровно в 11.00 верховный главнокомандующий появился на пристани Петропавловской крепости и принял доклад главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова о готовности к параду.

— Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской федерации, военно-морской флот к проведению главного военного морского парада готов, — докладывает Николай Евменов.

На боевом катере Владимир Путин обходит парадный строй, приветствует военных моряков и поздравляет их с праздником.

— Ура! — дружно кричат моряки.

В показе участвуют корабли новых проектов. Но во главе строя — исторический, самый первый линейный корабль России. Это 54-пушечная "Полтава", построенная Петром I в 1712 году. Это, конечно, его современная копия, построенная на исторической верфи спустя 300 лет.

За ним следуют малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", гроза и мощь современного флота фрегат "Адмирал Касатонов" новейшего проекта 22350, корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт".

Горят ростральные колонны. Над Санкт-Петербургом реет андреевский флаг. За военно-морской праздничной феерией наблюдают сотни тысяч зрителей: жители северной столицы, ее гости и иностранные туристы. На набережных реки Невы нет свободных мест.

Верховный главнокомандующий поднимается на Адмиралтейскую набережную, чтобы поздравить с праздником не только военных моряков, но всех, кто чувствует себя причастным к этому дню.

— Сегодня мы чествуем всех, кто в разные времена верой и правдой служил России. Кто так же преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов, — говорит президент.

Он отметил, что только в текущем году состав флота пополнится 15 боевыми кораблями, обновится морская авиация и береговые войска, восстановлена практика кругосветных походов.

В створе Благовещенского моста появляется противодиверсионный катер "Нахимовец", за ним парадным кильватерным строем идут другие представители проекта. Балтийская погода такая переменчивая — через 20 минут солнечное небо затягивают облака. Ветер крепчает. Но поднявшаяся волна не нарушает парадный строй.

А за два часа до этого верховный главнокомандующий на вертолете прибыл в город воинской славы Кронштадт, который сегодня тоже принимает военно-морской парад. Там торжества начались с молебна в Морском соборе. Владимир Путин в сопровождении министра оборона Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова на рейде Кронштадта обошел парадный строй и поздравил военных моряков с праздником.

Тем, кто приехал в Кронштадт, чтобы посмотреть парад, кажется, даже больше повезло, чем, тем, кто остался в Питере. Они смогли увидеть в парадном строю большие корабли дальней океанской зоны. Показ открывал ветеран советского и российского флота ракетный крейсер "Маршал Устинов". Он прошел три модернизации и до сих по в строю. С 1984 года!

Мимо южной оградительной стенки гавани Кронштадского рейда проходят 12 боевых кораблей. Фрегат "Адмирал Горшков" — наша главная гроза и мощь — только что вернулся из дальнего похода, кругосветного плавания. В кильватере идут большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Минск", подводная лодка "Владикавказ". Замыкают парадный строй союзники: эсминец "Сиань" китайских Военно-морских сил и фрегат "Таркаш" индийских ВМС.

Участников воздушной части парада Кронштадт также встречает первым. Вертолетная группа, за ней самолет-амфибия Бе-200. Всего три минуты полета и вот они уже над Невой. Летчикам все сложнее держать ровный строй из-за низкой облачности и ветра. Небо разрывает рокот турбореактивных двигателей морских разведчиков Ил-38. На два тона ниже басит тройка противолодочных самолетов дальнего действия Ту-142, наши стражи Арктики. Недаром натовцы называют этот самолет "медведем".

После завершения парада верховного главнокомандующего приветствовали жители и гости Санкт-Петербурга, приехавшие на парад со всей страны.

У любителей военной истории сегодня до шести часов вечера еще будет возможность подняться на борт военных кораблей, которые пришвартованы у набережной Невы. А сразу после заката небо над Санкт-Петербургом и Кронштадтом озарят залпы праздничного салюта.