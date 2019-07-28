Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

Российские пловцы завоевали бронзовые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Россияне Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов преодолели дистанцию за три минуты 28,81 секунды. Золото взяли британцы, а серебро досталось американцам

Напомним, сборная России с 30 наградами занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-11-3).