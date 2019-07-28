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28 июля 201916:35

На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

twitter.com/zaporozhye061ua

На Запорожском титано-магниевом комбинате (Украина) произошла утечка тетрахлорида титана.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы: 10 единиц техники, 45 человек личного состава, которые создали водяную завесу, чтобы не допустить испарения химических веществ.

Выяснилось, что причиной инцидента стало протекание передаточного бака. Рабочие перекрыли вентиль, химическое вещество перекачали в другую цистерну, сообщает региональная Госслужба по ЧС в Facebook.

Тетрахлорид титана используют в качестве дымообразующего вещества. При нормальных условиях — бесцветная подвижная прозрачная ядовитая жидкость, дымящая на воздухе.Токсичен при вдыхании паров и воздействии на кожу. Вызывает ожоги, бронхит.

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