Интервью Путина номинировано на "Эмми"

Интервью российского президента Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу номинировано на телевизионную премию Emmy в категории "Живое интервью". Для Fox News это первая номинация на Emmy в области новостей и документальных фильмов.

Конкурировать с интервью Путина Уоллесу будут еще шесть интервью, взятых у разных людей журналистами различных телеканалов. Свое интервью Fox News президент России дал 16 июля 2018 года в Хельсинки после встречи с президентом США Дональдом Трампом.



Американская телепремия Emmy считается телевизионным эквивалентом премий Oscar для кино, Grammy для музыки и Tony для театра, напоминает "Интерфакс". Вручает ее Академия телевизионных искусств и наук. 71-я церемония вручения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 22 сентября 2019 года.