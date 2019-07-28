Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

Днем в воскресенье, 28 июля, на пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской в Туле произошла авария с участием трех автомобилей, попавшая в объектив регистратора очевидца.

Спешивший на вызов автомобиль скорой медицинской помощи с включенной сиреной и проблесковыми маячками выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Через несколько мгновений он столкнулся с кроссовером Land Rover Freelander.

От удара машину медиков отбросило в сторону, и она врезалась в легковой Opel.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадал работник скорой помощи.