Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Зенит" обыграл "Оренбург" (2:0). Нападающий "сине-бело-голубых" и сборной России Артем Дзюба во время встречи получил повреждение, об этом сообщил наставник петербуржцев Сергей Семак.

"Что с Дзюбой? Получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора".

Напомним, Дзюба вышел в старте, на 55-й минуте реализовал пенальти, на 65-й минуте получил желтую карточку, а на 78-й минуте попросил замену, вместо него на поле появился Юрий Жирков.