В Харькове памятник националистам облили красной краской

Неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный погибшим участникам Украинской повстанческой армии (УПА — запрещена в России) в Молодежном парке города Харькова, сообщается на сайте харьковской полиции.

Памятный знак облили красной краской, это заметили прохожие в 8 часов утра и позвонили в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. "Хулиганство". Нарушителям грозит срок до пяти лет.

УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА воевала против советских войск, сотрудничала с фашистами. После окончания войны боевики УПА прятались в лесах и нападали на активистов, представителей интеллигенции и местных органов власти. Президент Петр Порошенко в 2015 году присвоил ОУН-УПА статус "борцов за независимость", а ее участникам — соцгарантии. Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Второй мировой войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.