В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар

Разрыв трубы магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 на 338-м километре произошел в Республике Коми. За разрывом последовало возгорание.

Пострадавших нет, как и снижения поставок газа, передает ТАСС.

На данный момент поврежденный участок с 338 по 379 километры отключен, его ремонтируют.