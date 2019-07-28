Задержание обвиняемого в убийстве собственного брата попало на видео

В Краснодарском крае задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве собственного брата, передают РИА Новости.

Тремя днями ранее преступник сбежал на железнодорожном вокзале в Армавире — бросил сумку в охранника и скрылся за вагонами. Антон Санников был объявлен в розыск и был задержан в воскресенье в поселке Маяк.

Мужчина был изможден, жаловался, что три дня не ел и отчаянно просил его застрелить. В полицейском участке его трясло, и он с трудом понимал, где находится.

Антон Санников обвиняется в жестоком убийстве собственного брата, а также в хищении денег и автомобиля у своего родственника.