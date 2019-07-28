Тема:

Криминал 10 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 июля 201917:16

Задержание обвиняемого в убийстве собственного брата попало на видео

Youtube/Регион Online

В Краснодарском крае задержали Антона Санникова, обвиняемого в убийстве собственного брата, передают РИА Новости.

Тремя днями ранее преступник сбежал на железнодорожном вокзале в Армавире — бросил сумку в охранника и скрылся за вагонами. Антон Санников был объявлен в розыск и был задержан в воскресенье в поселке Маяк.

 

Мужчина был изможден, жаловался, что три дня не ел и отчаянно просил его застрелить. В полицейском участке его трясло, и он с трудом понимал, где находится.

 

Антон Санников обвиняется в жестоком убийстве собственного брата, а также в хищении денег и автомобиля у своего родственника.

Ранее по теме

Сейчас

17:18

Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку

17:06

Интервью Путина номинировано на "Эмми"

17:01

В Харькове памятник националистам облили красной краской

16:15

На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

15:17

Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

14:37

Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

13:28

Навальный госпитализирован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

Добряк, интеллектуал и симпатяга: коллеги вспоминают Кара-Мурзу

57 минут назад
"Наш долг – преумножить могущество ВМФ": Россия продолжит обновление флота

"Наш долг – преумножить могущество ВМФ": Россия продолжит обновление флота

3 часа назад
ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

ЕС раскритиковал российскую полицию, а немецкую и французскую не стал

1 час назад
"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

"Северный поток" заработал раньше плана. Транзит через Украину снизился

2 часа назад
На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

На Украине произошла утечка токсичного тетрахлорида титана

45 минут назад
Визит Медведева в Крым: Киев протестует

Визит Медведева в Крым: Киев протестует

1 час назад
"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

3 часа назад
Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

Изрезанная блогерша в чемодане: возбуждено дело

6 часов назад
Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы

2 часа назад
Эксперт: разрыв между бедными и богатыми сократился до 13 раз

Эксперт: разрыв между бедными и богатыми сократился до 13 раз

4 часа назад
Крым готов наладить авиасообщение с Украиной

Крым готов наладить авиасообщение с Украиной

5 часов назад
"Друг Трампа" не дает ввести санкции против "Северного потока-2"

"Друг Трампа" не дает ввести санкции против "Северного потока-2"

4 часа назад
Глуховеря пожаловался "журналисту" и "Зеленскому" на российские козни и блогеров

Глуховеря пожаловался "журналисту" и "Зеленскому" на российские козни и блогеров

3 часа назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

Артем Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"

30 минут назад
Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

Тульские медики, спешившие к больному, угодили в аварию. Видео

36 минут назад
Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

Российские пловцы завоевали бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 м

1 час назад
Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

Все, кроме США, хотят сохранить сделку с Ираном

1 час назад
"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче третьего тура РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче третьего тура РПЛ

1 час назад
Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

Штаб-квартиру партии Нетаньяху украсили Путиным, Трампом и Моди

1 час назад
Зашедшего в СНТ отощавшего лося сняли на видео

Зашедшего в СНТ отощавшего лося сняли на видео

1 час назад
Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

Очевидец снял на видео момент падения самолета в озеро

1 час назад
Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

Незаконная акция в Москве: разбирательство с задержанными завершено

1 час назад
Российские пловцы выиграли три медали чемпионата мира

Российские пловцы выиграли три медали чемпионата мира

2 часа назад
Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

Россияне застряли в Барселоне из-за забастовки персонала аэропорта. Видео

2 часа назад
Патриарх Кирилл напомнил об "исторической закваске"

Патриарх Кирилл напомнил об "исторической закваске"

2 часа назад
Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

Израиль и США испытали перехватчик экзоатмосферных целей

2 часа назад
Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

Протесты в Гонконге: полиция показала красный флаг и применила газ

2 часа назад
Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

Макгрегор сознался в запрещенном приеме против Нурмагомедова

2 часа назад
Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам

Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам

2 часа назад
В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге нашли труп экс-чемпиона России по кикбоксингу

2 часа назад
Американский боксер-чемпион пожертвует свыше 30 тысяч долларов в фонд Дадашева

Американский боксер-чемпион пожертвует свыше 30 тысяч долларов в фонд Дадашева

3 часа назад
Авария на трассе в Ленинградской области унесла четыре жизни

Авария на трассе в Ленинградской области унесла четыре жизни

3 часа назад
Навальный госпитализирован

Навальный госпитализирован

3 часа назад
Украинские "зомби-скотовозки" ужаснули соцсети

Украинские "зомби-скотовозки" ужаснули соцсети

3 часа назад
Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

Увлечение смартфонами может спровоцировать ожирение

3 часа назад
Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

Топ-10 развивающих игрушек по мультфильмам со скидкой 15 процентов

3 часа назад
Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

3 часа назад
Олег Кононов получил ультиматум от руководства "Спартака"

Олег Кононов получил ультиматум от руководства "Спартака"

4 часа назад
На сахалинский рыбный завод пришел медведь. Видео

На сахалинский рыбный завод пришел медведь. Видео

4 часа назад
Гибель гонщика на "Московской миле" попала на видео

Гибель гонщика на "Московской миле" попала на видео

5 часов назад
Лихач на BMW устроил серьезную аварию на МКАД в Москве. Видео

Лихач на BMW устроил серьезную аварию на МКАД в Москве. Видео

6 часов назад
MMA. Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

MMA. Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

7 часов назад
Власти КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"

Власти КНДР отпустили российский траулер "Сянхайлинь-8"

12 часов назад
В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76

13 часов назад
Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

14 часов назад
Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

14 часов назад
Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох

Ученые: жара и холод терроризируют планету из-за смены климатических эпох

15 часов назад
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

26.07.2019 19:23
WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

26.07.2019 18:51
Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

26.07.2019 18:14