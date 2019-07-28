Паводок: уровень воды в Ие превысил критическую отметку, обрушился мост через Солзан

Вода в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области поднялась выше критической отметки в 700 сантиметров. Последние гидрологические данные приводятся на сайте городской администрации.

Уровень воды в реке Ия на 22:00 (17:00 по Москве) 28 июля составил 708 сантиметров, поднявшись за два часа с предыдущего измерения на 13 сантиметров. Ранее власти начали эвакуацию жителей в ряде районов самого Тулуна и нескольких населенных пунктах Тулунского района.



Тем временем в Байкальске Иркутской области из-за паводка обрушился нижний мост на реке Солзан, сообщил ТАСС мэр города Василий Темгеневский. Мост связывал микрорайон Гагарина и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, будучи, по сути, резервным выходом на федеральную трассу "Байкал".

Из-за паводка в Байкальске введен режим ЧС, власти готовятся к возможной эвакуации жителей. Для временного размещения людей подготовлены пять пунктов. Байкальск с населением более 12 тысяч человек — самый южный город Иркутской области. Рядом с ним хранится 6,5 миллиона тонн твердых и жидких отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в том числе токсичных. В районе Байкальска существует угроза селей.

В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение, жертвами которого стали 25 человек. Еще семеро пропали без вести. Было подтоплено почти 11 тысяч домов в 109 населенных пунктах, 49 участков автодорог и 22 моста. Пострадали порядка 39 тысяч человек. Самый большой материальный ущерб был причинен Тулуну и Нижнеудинску.