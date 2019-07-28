Появилось новое видео фатальной аварии на гонках в Подмосковье

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей в минувшую субботу, 27 июля, во время отборочного заезда в рамках соревнований "Московская миля 2019".

Напомним, что накануне гонщик Сергей Боричев не справился с управлением автомобилем, после чего Nissan GT-R вылетел с трассы, столкнулся с препятствием, а затем вспыхнул – именно этот момент попал на видео.

От полученных травм мужчина скончался.

Воскресный соревновательный день "Московской мили" начался с минуты молчания в память о погибшем.