Сборная России стала третьей в общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта

В южнокорейском городе Кванджу завершился 18-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете мирового первенства.

Российские спортсмены завоевали 30 наград – 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград. 16 медалей россияне завоевали в плавании, девять – в синхронном плавании, четыре – в прыжках в воду и одну – в плавании на открытой воде.

Напомним, первенствовали в общем зачете китайцы, на счету которых 30 наград (16 – 11 – 3), на втором месте расположились американцы – 36 медалей (15 – 11 – 10).