Столичное дерби. ЦСКА и "Локомотив" определились со стартовыми составами

В центральном матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве сыграет с "Локомотивом". Стали известны стартовые составы столичных команд.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон, Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н’Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.

"Локомотив": Гилерме, Мурило, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Ал. Миранчук, Игнатьев, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Куликов, Магкеев, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.

Напомним, после двух туров РПЛ железнодорожники с четырьмя очками занимают шестое место в турнирной таблице, а армейцы расположились на 13-й строчке, имея в активе три очка. Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.