Тема:
Российско-грузинские отношения 34 минуты назад
"Альянс патриотов Грузии" устроил пророссийский митинг в центре Батуми
Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми. Его проводят руководители оппозиционной парламентской партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники.
Участники акции требуют от властей выбора курса на неучастие в военных блоках, отказа от воинственной риторики в отношении России, возвращения российско-грузинских отношений на докризисный уровень, передает РИА Новости. Однако главное их требование — чтобы руководство Грузии наконец увидело, чего хочет народ.
Как заявила на митинге депутат грузинского парламента от "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания, Тбилиси давно пора начать широкий диалог по накопившимся вопросам с Москвой и "тяжелейший разговор" с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.
В середине июля возможности восстановления отношений России и Грузии обсуждали в Госдуме РФ. Для этого депутаты от "Альянса патриотов" специально приезжали в Москву. В ходе визита они пообещали сделать все, чтобы заставить власти своей страны отказаться от антироссийских провокаций.
Ранее по теме
-
Габуния, обматеривший Путина, вернется в эфир8 суток назад
-
Новый владелец "Рустави 2" уволил старого гендиректора10 суток назад
-
Сергей Лавров - об отношениях России и Грузии и о запрете на авиаперелеты11 суток назад
-
Косачев: ситуация с Грузией — навязанный "чужой сценарий"12 суток назад
-
Госдума: Россия готова к поэтапному снятию ограничений против Грузии13 суток назад
-
На дом Габунии повесили позорную табличку15 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Скончался Владимир Кара-Мурза
- Россия продолжит обновление флота
- В Европе раскритиковали московскую полицию, а парижскую - не стали
- В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
- Алибасов заявил, что его сын сбежал, прихватив миллионы
Самое читаемое
-
Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России
- В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера
- Авиакатастрофа в Подмосковье: пилот будто играл со штурвалом
- Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми
- Трагически погибла 24-летняя звезда "Брестской крепости"
- Страшная находка в Аризоне: труп мужчины с пришитой головой женщины
Телеканал "Россия"
-
Яковлева развелась с Ростоцким по совету подруги, к которой он и ушел
- Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Ольги Филипповой. "Наш срок годности с Вдовиченковым истек"
- В семье певицы Анастасии отбирают ребенка
Вести.Экономика
-
Почему Драги разочаровал рынки
- В защиту повышения ключевой ставки
- Как финансовая система отрицает базовые законы экономики
- Решение ЦБ РФ по ставке останется в тени заседаний ФРС и ЕЦБ
- Дешевые китайские пестициды убивают российских пчел
Вести.Hi-tech
-
В России деанонимизируют e-mail
- Google оценила ваше лицо в 5 долларов
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Honor 20
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Меньше слёз: Mitsubishi показала обновленный Pajero Sport
- Дави на газ: все новые автомобили в России с заводским ГБО
- Audi представила новый купеобразный кроссовер Q3 (видео)
- Повсеместная выдача новых номерных знаков начнется позже
- Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
Недвижимость
-
4 города мира, в которых очень жарко
- Ликбез: что нужно знать о кадастровой стоимости
- Россиян, которые не могут платить за ЖКХ, стало в два раза большое
- Районы Москвы, где квартиру можно сдать за два дня
- У семьи слепых пенсионеров отняли жилье
- В ростовской квартире поселился огромный паук
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- Как комары выбирают свою следующую жертву и зачем нам это знать
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Жители сел не хотят спасаться от паводка
- Аваков - премьер, на Тимошенко не ставить: план США
- Трамп вписался за рэпера против Швеции
Вести-Москва
-
Коммунальщики в столичном Медведкове удивили Сеть
- Москву вновь атаковала тополиная моль
- В "Аптекарском огороде" открыли площадку переработки органических отходов
- Помочь может каждый: Диме со спиной Бифида необходимо дорогое лечение
- Семейный фестиваль, танцы и спорт: самое яркое в афише выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мощная система телескопов будет искать лазерные сигналы инопланетян
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии