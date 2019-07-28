Полицейские три километра сопровождали грузовик с отказавшими тормозами. Видео

В Ставропольском крае сотрудники полиции предотвратили возможные последствия дорожного инцидента с участием грузовика с отказавшими тормозами.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на трассе Ставрополь – Александровское — Минеральные Воды патрульные заметили несущийся грузовик. У машины, груженой 20 тоннами пшеницы вышли из строя тормоза.

"Оценив обстановку, сотрудники ДПС на двух патрульных машинах обогнали неуправляемый грузовик, включили проблесковые маячки и, используя громкоговорящее устройство, предупреждали водителей встречного транспорта о приближающейся опасности", — отметили в ведомстве.

Водитель большегруза сумел остановить машину только через три километра – ему удалось сбросить скорость на подъеме, после чего он съехал на обочину и задействовал ручной тормоз.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.