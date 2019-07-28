Скончалась легенда Disney Расси Тейлор

В США скончалась легендарная актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала Минни Маус в мультфильмах компании "Дисней".

Актриса умерла в своем доме в штате Калифорная.

Печальную новость сообщила компания на своей странице в "Твиттере".

Со смертью Расси Минни Маус потеряла свой голос. Тридцать лет эта пара развлекала миллионы людей, Минни стала знаменитостью, Расси – легендой "Дисней". Ее любили поклонники во всем миру.

Расси Тейлор принимали участие как актриса дубляжа в мультсериалах "Симпсоны", "Утиные истории", "Рапунцель: новая история".