Формула-1. Ферстаппен выиграл гонку в Германии, Квят принес "Торо Россо" 2-й подиум в истории

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл гонку 11-го этапа Формулы-1, которая проходила в немецком Хоккенхайме. Для 21-летнего голландца эта победа стала второй в сезоне и седьмой в карьере.

Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари", а замкнул тройку лидеров российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят, который принес своей команде второй подиум в истории.

Стоит отметить, что 25-летний уроженец Уфы прошлой ночью впервые стал отцом, его подруга Келли Пике родила дочку.

Также в очках финишировали: 4-й – Лэнс Стролл ("Рэйсинг Пойнт"), 5-й – Карлос Сайнс ("Макларен"), 6-й – Алекс Албон ("Торо Россо"), 7-й – Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), 8-й – Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео"), Ромен Грожан ("Хаас"), 10-й – Кевин Магнуссен ("Хаас").

Лидер зачета пилотов британец Льюис Хэмилтон впервые остался без очков, заняв 11-е место. Досрочно гонку из-за сходов завершили Пьер Гасли, Валттери Боттас, Нико Хюлкенберг, Шарль Леклер, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Серхио Перес.

