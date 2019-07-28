Между Мексикой и Гавайями объявился "Эрик"

В Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами сформировался ураган "Эрик". Скорость ветра в его эпицентре – 17,9 метров в секунду, в ближайшее время она будет только нарастать.

К понедельнику "Эрик" достигнет силы урагана.

"Эрик" находится на расстоянии 2,4 тысячи километров от Мексики. Сейчас он продвигается в сторону Гавайских островов, которых достигнет ко 2 августа. Скорее всего он к этому времени ослабеет.

Тропический шторм получает свое имя при скорости ветра 17,5 метров в секунду. При скорости 33 метра в секунду атмосферное явление уже называется ураганом, передает ТАСС.