"Ростов" поднялся на второе место в РПЛ, обыграв на выезде "Арсенал"

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Ростов" под руководством Валерия Карпина в Туле обыграл местный "Арсенал" Игоря Черевченко со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Роман Еременко (21-я минута), Алексей Ионов (49) и Эльдор Шомуродов (81), а у хозяев поля мячи забили Евгений Луценко (67) и Горан Чаушич.

"Ростов" с семью очками вышел на второе место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на восьмой строчке, имея в активе четыре очка. В следующем туре "желто-синие" 3 августа на выезде сыграют с "Уралом", а "оружейники" на следующий день встретятся с "Тамбовом".