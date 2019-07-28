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28 июля 201919:28

На газ гонконгские демонстранты ответили огнем

EPA

Участники несанкционированной акции протеста в Гонконге устраивают поджоги в городе, сообщает полиция района. Акция протеста была согласована властями. Однако ее участники отклонились от маршрута и в нарушение договоренностей заблокировали часть центральных улиц, вызвав коллапс в дорожном движении.

Полиция, сопровождавшая колонну, несколько раз предупредила митингующих о нарушении. Но после отказа выполнить требования правоохранителей те применили слезоточивый газ. Но даже такие меры не помогли разогнать толпу, столкновения по-прежнему продолжаются. Сообщается о поджогах в нескольких районах на востоке острова. Хулиганы также подожгли тележку из супермаркета и, разогнав, втолкнули ее в оцепление.

По данным СМИ, к настоящему моменту четыре человека госпитализированы, полиция арестовала около 10 человек.

 

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