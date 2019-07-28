Зеленский не оправдал надежд Морозова

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов удивлен протестом МИД Украины против визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым.

Чиновник рассчитывал, что новый президент (Владимир Зеленский) подтвердит свою легитимность признанием Крыма российским, ведь полуостров вошел в состав страны после законного референдума.

Однако Киев продолжает конфронтацию, а от его заявлений даже в Европе уже просто улыбаются.

Поездка Медведева в Крым абсолютно оправдана, это рабочий визит, передает РИА Новости.

Ранее внешнеполитическое ведомство Украины повторило свой протест в связи с поездкой российской делегации в Крым, так как поездка не согласована с Киевом. Москва резонно возразила, что никто не может указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Киев изменения в его статусе признавать отказывается.