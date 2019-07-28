За "розовую бандитку" объявлено вознаграждение

В США объявлена награда за помощь в поимке неизвестной преступницы, которую прозвали "розовая леди-разбойница" (Pink Lady Bandit). Федеральное бюро расследований готово заплатить 10 тысяч долларов за достоверную информацию, сообщает телеканал Fox News.

Свое прозвище неизвестная преступница получила за розовую сумочку, в которую она складывала награбленное. За последние восемь дней сообщено о двух ограблениях. Специализируется бандитка на банках — просто подходит к кассиру и предъявляет записку с требованием выдать деньги. Суммы не уточняются, однако известно, что таким образом ограблены четыре банка. Орудует преступница в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.

Любого, у кого есть информация о "розовой разбойнице", просят позвонить в ФБР. Анонимность гарантируется.