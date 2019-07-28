Митинг за улучшение отношений с Россией в Батуми собрал десятки тысяч человек

В батумском митинге за улучшение отношений с Россией приняли участие несколько десятков тысяч человек. Мероприятие организовано оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии", сообщает ТАСС.

На площади Эра в центре города собрались от 25 до 30 тысяч человек. На акцию съехались жители Аджарии, Гурии и даже из Тбилиси.

Люди стали собираться задолго до начала митинга, вооружившись зонтами от солнца и головными уборами — в Батуми стоит жаркая солнечная погода.

На митинге предлагалось наладить отношения с Россией и начать диалог с объявившими свою независимость Абхазией и Северной Осетией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление о необходимости восстановления прямого диалога между Тбилиси и Москвой. "По природе своей все грузины — сторонники нормальных отношений с Россией", считает депутат.