Brexit разделил семью Джонсона

У руля погрязшей в Brexit Англии встал Борис Джонсон. Заголовки крупнейших на Туманном Альбионе изданий встречали его дерзкими характеристиками: называли и жалкой пародией на Черчилля, и английским клоном Трампа и просто возмущались уникальным для его должности статусом холостяка. Джонсон быстро дал понять: как прежде уже не будет. Устроил масштабную "чистку" в кабмине и поверг в шок домохозяек решением привезти на Даунинг-стрит, 10 собак из питомника.

Первые заявления Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 — по сути, ультиматум Европе. "Мы собираемся восстановить веру в британскую демократию и выполнить данные парламентом обещание выйти из ЕС 31 октября безо всяких "если" и "но", — заявил Джонсон.

В правительственном особняке для Джонсона — теплый прием — приветствия тех, кто готов служить новому премьеру верой и правдой. Но так далеко не везде. Вот экологические активисты бросаются едва ли не под колеса, когда Джонсон едет к Ее Величеству. Около Букингемского дворца противники Brexit призывают Джонсона не рубить с плеча.

Плакат аккуратно разложен прямо на газоне. Мол, Британия передумала. Протесты — даже ночью. Противники Джонсона спроецировали на Букингемский дворец изображение политика с копченой рыбой в руке — это когда он ошибочно обвинял ЕС в навязывании дорогостоящих санитарных стандартов.

Еще жестче на назначение реагирует Шотландия. Эдинбургский замок, некогда считавшийся неприступной крепостью. Напоминание о том, насколько непросто складывались отношения Англии и Шотландии. Соседи воевали на протяжении столетий. В 1707 году Шотландия окончательно утратила свою независимость, а местный парламент прекратил свое существование.

Все изменилось в конце ХХ века. В 1997 году жители высказались за то, чтобы у Шотландии вновь появился собственный законодательный орган. И хотя полномочия парламентариев ограничены, они могут влиять разве что на вопросы здравоохранения, образования, туризм, для сегодняшней Шотландии парламент куда больше, чем просто государственная структура. Это во многом символ особого положения в составе Соединенного Королевства.

Эдинбург переполнен — туристы, преимущественно из стран Европы. И отдаляться от континента шотландцы не хотят. "Brexit — это ужасная идея. В составе Евросоюза у нас хорошие связи и торговые партнеры. Борис Джонсон? Насколько он будет компетентен в роле премьер министра, — это конечно вопрос", — читают шотландцы.

Пять лет назад в Шотландии прошел референдум о возможном выходе из состава Великобритании. Крейг Мартин тогда голосовал за независимость и взглядов не изменил. "Да, я верю в независимость Шотландии. Сейчас политический настрой совершенно другой по сравнению с тем, что был в 2014-м, когда мы проводили референдум о независимости. Мы были частью Великобритании, которая была в составе Евросоюза, но теперь все изменилось", — сказал он.

Большинство тогда высказалось против. Теперь, оставаясь в составе Великобритании, Эдинбург вынужден рвать с Европой. "Независимость Шотландии — это лучшее, что может произойти, особенно когда Борис принял ответственность на себя. Через пару лет экономика Шотландии превратится в убыточную. Эдинбург, конечно же выживет, так как это туристическое место. В Глазго будет гораздо тяжелее, как и в других менее крупных городах", — уверены шотландцы.

Напротив местного парламента находится Холирудский дворец. Это официальная резиденция Елизаветы Второй. Британские монархи чувствуют себя в Эдинбурге как дома. Но не все жители Шотландии испытывают теперь подобные чувства в Соединенном Королевстве. И это только на руку Шотландской национальной партии.

Никола Стерджен в поздравлении по случаю избрания Джонсона все ставит на свои места. "Совместно с правительством Шотландии и Шотландской национальной партией мы будем работать вместе с другими, стараясь сделать все возможное, чтобы заблокировать план относительно Brexit без сделки, который нанес бы катастрофический урон Шотландии", — заявил он.

Джонсон сразу стал мишенью и для оппозиции. Лейбористы уверены: так быстро вывести Британию из Европы новый премьер не сможет.

"Я не представляю, как он это сделает. Все, что он назаявлял, — это блеф о том, чтобы выйти из ЕС до конца октября", — уверен Джереми Корбин, лидер лейбористов.

Не в восторге от нового британского премьера и по другую сторону Ла-Манша: для Евросоюза Джонсон — кандидатура неудобная.

"Много разных и сложных задач, которые мы должны решать вместе, у нас впереди непростые времена", — считает Урсула фон дер Ляйен, избранный председатель Еврокомиссии.

Непростые времена и у крупнейших мировых производителей. Например, у фирмы "Дайсон", чей очиститель воздуха — даже за спиной Ее Величества. Компания намерена перенести штаб-квартиру из-за Brexit. Собирается сменить прописку и автопроизводитель "Ягуар" — на машине этой фирмы ездит премьер.

Brexit разделил и семью Джонсона. Сестра и брат категорически против, а отец сына поддерживает. Но на торжественную церемонию родственники приехали.

"Я с нетерпением жду решения вопроса с Brexit. Премьер-министр не собака, которую дарят на Рождество, премьер-министр избирается не только ради Brexit.. Нужно смотреть намного дальше", — сказал Стенли Джонсон, отец Бориса Джонса.

Консерваторы со стажем, наблюдая за выступлением Джонсона, проводят параллель с выступлением другого британского премьера — Уинстона Черчилля — в далеком в 1940-м. Те же жесты, та же манера держаться. Не случайно в списке трудов Джонсона и биография легендарного премьера. И, как и Черчиллю, ему пока сопутствует политическое везение.

"Если бы любой другой политик застрял бы на канатной дорожке, это была бы имиджевая катастрофа. Но посмотрите на Бориса. Все законы гравитации работают на его имидж", — отметил экс-премьер-министр Англии Дэвид Кемерон

Джонсон — на отдыхе, на велосипеде, даже в кабине поезда метро. Правда, за время его работы в МИИД в российско-британских отношениях свет в конце туннеля не показался. Шеф британского МИД бросал бездоказательные обвинения в адрес России, прежде всего по делу Скрипалей, а там, где возражать было сложно, отшучивался. Но для Джонсона явно было важно, чтобы в России его услышали.

Более того, прабабушка премьера Британии была черкешенкой. Отсюда, вероятно, и кавказское радушие. Вот угощает журналистов, собравшихся у его дома. Однако это не мешает прессе обсуждать, что на Даунинг-стрит, 10 новый премьер, похоже, вселился один, без своей спутницы Кери Симонс. И это тоже повод для упреков: премьерский особняк — символ значимости семейных ценностей. С черного хода сюда не ходят. Впрочем, Джонсону есть где проводить время, — новый дом за миллион триста тысяч фунтов куплен за несколько дней до выборов.

Однако чопорная британская публика возмущается: чета Мэй смотрелась явно солиднее. Мэй уходила без слез. И даже в парламенте лидеру лейбористов Корбину снова отвечала наотмашь. "В связи с тем, что это последний наш обмен мнениями в таких условиях, я скажу одно: как лидер партии, которая признала, что ее время вышло, возможно, стоит и вам сделать то же самое", — заявила она.

Сдав дела, Мэй отправилась следить за игрой в крикет и даже позволила себе немного расслабиться. Большая политическая игра для нее highly likely завершена.