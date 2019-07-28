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28 июля 201923:14

Почему Британия больше не владычица морей

Почему Британия больше не владычица морей

Жесткий Brexit, который неизбежно провернет новый премьер, — угроза не только отношениям Британии с Шотландией и Cеверной Ирландией, но и с заморскими территориями. Гибралтар, который мал настолько, что взлетная полоса там пересекает автомобильную дорогу, с подачи Испании Европарламент теперь официально называет "колонией".

Легендарный геркулесов столб Британия получила по итогам войны за "испанское наследство". И уже после Второй мировой превратила в европейский офшор. Мадрид требует вернуть его у Лондона больше 300 лет. До сих пор местное население — всего 30 тысяч жителей — целиком поддерживало британский протекторат. Brexit все меняет. Если 51% британцев голосовал за развод с Европой, то 95% гибралтарцев — за сохранение в составе единой Европы. Вместе с особым экономическим статусом они могут потерять и лояльность к британской короне. А Испания получит новый шанс побороться за потерянный Гибралтар. Тем более что из-за операции с арестом иранского танкера сомнения появились и в Брюсселе. После ухода Британии территориальные воды Гибралтара перестанут принадлежать Евросоюзу, так же, как и внешнеполитический курс.

Что значит небольшая скала площадью в 6,5 квадратных километра для самой Британии, описывал в мемуарах Уинстон Черчилль: "Если бы Гитлер овладел Гибралтаром, исход войны был бы другим. Символ британской военной мощи и морского триумфа Трафальгарское сражение — это тоже битва за Гибралтар. С победы адмирала Нельсона — после потери американских колоний — началось строительство Второй британской империи, в которой никогда не заходило солнце, а в неофициальном гимне звучал рефрен "Правь, Британия, правь морями! И британцы никогда не станут рабами".

В 1982-м Британия все еще могла выигрывать морские сражения в 13 тысячах километров от дома и припоминала войну за Фолкленды каждый раз, когда в Испании заговаривали о Гибралтаре, "можем повторить". В 2019-м выяснилось, что больше не могут. Сокрушительный удар по самолюбию владычицы морей нанес в Ормузском проливе обложенный санкциями Иран, чей "москитный флот" из множества небольших, но маневренных катеров Корпуса Стражей Исламской Революции оказался способен также надежно запереть Персидский залив, как Гибралтар — Средиземное море. И даже сумел захватить танкер под британским флагом.

"Мы управляем мировым судоходством из Лондона, мы — постоянные члены Совета безопасности ООН. И вот великая морская нация — с одним большим военным кораблем в Ормузском проливе. Это ужасно", — заявил бывший начальник Морского штаба Великобритании Ален Вест.

Сравнение Королевского флота с нынешним лидером — ВМС США — в XXI веке даже неуместно, но все-таки. 32 тысячи британских моряков на активной службе и 3 тысячи резервистов против 319 тысяч американских. 73 боевых корабля. У американцев — под 200. Один действующий авианосец и еще один на верфи против 12 американских.

Недавно выяснилось, что и на "Королеву Елизавету" — самый большой и самый дорогостоящий корабль в истории британского флота — рассчитывать не приходится: во второй раз с момента спуска на воду он дал течь и теперь идет в Портсмут. Получается, что защищать интересы Британии вдали от родных брегов и некому, и нечем.

Со времен окончания холодной войны на море бывшая владычица морей — зависимая от главного союзника держава. Что сказал бы Черчилль, за считаные дни собравший для эвакуации из Дюнкерка в 1940-м 693 военных и торговых корабля? Королевский флот сейчас — это не самостоятельная и мощная ударная группировка, а средство поддержки флота США и американских зарубежных операций.

Ситуация, когда интересы Лондона и Вашингтона не совпали, возникла впервые. В итоге танкеры под британским флагом оказались под защитой единственного фрегата – "Монтроуз" — и спешащего к нему на помощь миноносца Дункан. В Персидском заливе уже скопились больше десятка британских судов, чем дольше им придется простаивать, тем вероятнее, что их хозяева захотят сменить флаг приписки. А партнеры на помощь не торопятся.

"Я знаю из серьезных источников, что у Вашингтона были закулисные договоренности с британским правительством о том, чтобы использовать американскую военную поддержку для защиты британского судоходства, но Штаты эти договоренности нарушили", — заявил Иэн Данкан, член парламента Великобритании.

Позже Госдеп предложил создать международную коалицию для защиты свободного судоходства в регионе, но новый глава Пентагона Марк Эспер тут же уточнил: США помогут с координацией и разведкой, но не с патрулированием. Европейским гарантам иранской сделки не нравятся вмешательство американцев и политика удушения Тегерана так же, как и идея посылать в Персидский залив собственные корабли.

В памяти европейских политиков еще жива "танкерная война" 80-х, в которой пострадали больше 5 сотен судов, погибли почти 400 членов экипажей, а нефтяные цены взлетели до небес. Общее мнение выразила новый министр обороны Германии и будущий канцлер Крамп-Карренбауэр: "час дипломатии" еще не истек.

А глава немецкого МИД Хайко Маас добавил, что неплохо было бы усадить страны Персидского залива за один стол для обсуждения проблем морской безопасности, — мысль, созвучная и позиции российского МИД. Недавно там опубликовали свою Концепцию коллективной безопасности в регионе, который, по мнению Сергея Лаврова, находится у опасной черты.

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