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28 июля 201922:15 Ярослав Красиенко

Несанкционированная акция в Москве: почему митинг не вышел мирным

Несанкционированная акция в Москве: почему митинг не вышел мирным

В центре Москвы прошел несанкционированный митинг. Его участников не остановили многочисленные предупреждения властей о том, что акция не согласована. По официальным данным МВД, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Большую часть задержанных отпустили в тот же день. Сама акция получилась совсем не мирной.

Первые участники акции стали собираться в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, около часа дня, точно зная: были предупреждения, что митинг несанкционированный, а значит, могут быть задержания. Впрочем, почти все лидеры столичного протеста до Тверской не доехали. Их задержали еще утром как раз за призывы к незаконным действиям.

Мирным этот митинг перестал быть почти сразу — протестующие полицейских сначала уговаривали, а потом стражей порядка начали оскорблять.Сотрудники Росгвардии терпели все. Они молчали даже после призывов в эфире одного из телеканалов составлять базу, аналогичную печально известному украинскому "Миротворцу". Протестующих пытались, было, образумить и призвать к порядку, но в ответ — сначала зуботычины, затем — бутылки, куски асфальта и металлические урны.

Ситуацию словно намеренно накаляли — митингующие начали использовать перцовый газ. Причем в Интернете сразу отрапортовали: это полиция использовала газ. Но "псевдосенсацию" быстро разоблачили обычные граждане. Нервы начали сдавать даже у подготовленных командиров. Терпение силовиков протестующие, очевидно, приняли за слабость. Оцепление начали прорывать в одном месте, затем — в другом. В итоге активисты вышли прямо на проезжую часть. К этому времени уже было известно: в несанкционированной акции участвуют около трех с половиной тысяч человек.

К московским выборам многие при этом не имели вообще никакого отношения — одни по месту прописки, по некоторым данным, едва ли не треть, другие — по возрасту. Несовершеннолетние. Их из эфира тут же убрали. Но те, кому уже исполнилось восемнадцать, были еще более непосредственными.

Несколько оппозиционных активистов не смогли зарегистрироваться кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за проблем с собранными подписями, среди них, например, нашли автографы давно умерших людей. Оппозиционеры Илья Яшин, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков с решением избиркома не согласились. Угрожали народным гневом.

Судиться они не стали — объявляли голодовки, проводили по вечерам эмоциональные акции протеста. Организовали санкционированный митинг и встретились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. А затем позвали сторонников на несанкционированную акцию к столичной мэрии.

Возле мэрии и места для митингов нет — тротуар и сразу дорога — звать людей сюда — сознательная провокация. Было похоже, что выборы-то никого не интересовали, — нужен был конфликт, столкновения и чем их больше, тем лучше.

После того как этот митинг обернулся массовыми беспорядками, начались задержания. Те, кто еще недавно оскорбляли полицейских, попадали в автозаки первым. И снова это знакомое майданное: они же дети!

Для наведения порядка силовикам пришлось задержать больше тысячи человек человек. Спустя два с половиной часа после начала митинга полицейские продолжают держать оцепление, это нужно в первую очередь для того, чтобы люди не выходили на проезжую часть, где в выходной день достаточно оживленное движение.

Мера предосторожности оказалась необходимой — там, где оцепления не было, митингующие решили перекрыть трассу, десятки людей парализовали движение на Садовом кольце. ОМОНу пришлось вновь разгонять толпу.

Полиция временами действовала достаточно жестко — в ход шли дубинки — но тактика была простой — выдернуть из толпы и нейтрализовать явных провокаторов и самых агрессивных.

К вечеру многих оппозиционных лидеров отпустили. Кому-то назначили штрафы, рассмотрение дел других перенесли на понедельник. И они тут же отправились на Трубную площадь. И снова оказались в автозаках. И снова за призывы к несанкционированному митингу.

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