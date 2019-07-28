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28 июля 201922:55

Новая Рада: какие законы напишут фотограф, пародист и бодибилдер

Новая Рада: какие законы напишут фотограф, пародист и бодибилдер

Самая необычная Верховная Рада впервые в истории современной Украины сформирована моновласть. Украинское "Новое время" выходит на обложке с Зеленским на троне и надписью: "Очень приятно, царь"! Беспрецедентный мандат, коалиция не нужна. 254 кресла у "слуг народа"- партия большинства заимствует свое название у самого рейтингового украинского сериала.

На официальном YouTube-канале "Слуги народа"- 98 миллионов просмотров. Если смотрели исключительно украинцы, то каждый в среднем посмотрел по три раза. И привел в Раду любимых героев.

Один из самых известных комиков в новой Раде — Юрий Корявченков по прозвищу Юзик — выиграл на родине у Зеленского, мажоритарный округ номер 33, Кривой Рог, завоевал 42 тысячи голосов, рекордные 60% поддержки.

В Соломенском районе Киева победил Роман Грищук — основатель украинского шоу "Мама хохотала".

В Раду избрались два ведущих корпоративов — Игорь Кривошеев и Андрей Боблях. Два пародиста — Сергей Сивоха и Александр Скичко. Выходцы из "Квартала-95", соратники Зеленского по шоу-бизнесу.

Верховная Рада обновилась на 80%, состав помолодел в среднем на 7,5 лет. Переизбраться смогли всего 82 нардепа, 342 кресла заняли новые люди без опыта. 11 человек — без высшего образования. 30 на момент избрания — безработные. Самому молодому нардепу — 23 года. Святослав Юраш представляет "Слугу народа".

Настоящая сенсация внеочередных парламентских выборов — свадебный фотограф из Запорожья. Он обходит гендиректора "МоторСичи", нардепа четырех созывов Вячеслава Богуслаева. Штепа берет 1300 гривен в час, от фотозаказов отказываться не будет, в Раде займется культурой.

"Впервые в истории Украины власть получила одна политическая сила, президент Зеленский — 74% и партия "Слуга народа" — 44%, то есть полнота власти налицо. Поэтому дальше наступает очень сложное дело, которое называется ответственностью. Кивать на кого-то, что кто-то не проголосовал или кто-то занимает негосударственную позицию, или другие там примеры, вся полнота власти. Зеленский начнет медленно решать три главные задачи для Украины. Первая — это мир на Донбассе, вторая — это бедность, преодоление бедности, третья — это борьба с коррупцией", — считает Леонид Кравчук, бывший президент Украины.

Впервые в Верховную Раду избран темнокожий нардеп, призер Олимпиады в Бразилии в греко-римской борьбе.

"Если бы молодость знала, если бы старость могла, но это же недостаток, который быстро проходит, особенно в стенах Рады. Там год за пять, наверное, армейским языком выражаясь. Нет, это очень неплохо, главное, чтобы они не стали марионетками и объектом легких покупок. Нужны люди новые, которые могли бы отбросить предрассудки, идти вперед к тому, чтобы установить нормальные отношения между двумя странами, восстановить утраченную справедливость, доверие. Потому что украинская элита раньше существовала по принципу, кто первый наладит отношения с Россией, кто от этого поимеет деньги. Главный партнер был. Хотелось бы, чтобы эти люди руководствовались не личностными мотивами и соображениями, а в первую очередь тем, что народы мы близкие. Если я скажу братские, на меня набросятся. Президенты приходят и уходят, парламенты тоже, а народы остаются, вот этим, я думаю, президент Зеленский должен руководствоваться, но сдавать украинские позиции, конечно, ни ему, ни всем нам не хотелось бы. Как россиянам не хотелось бы сдавать свои. Поэтому только умные люди могут договориться, для этого все великие дела делаются малым, незаметным ходом, чем больше будет умных людей участвовать в переговорах с обеих сторон, чем более правильным будет выбор людей для подобного рода переговоров, тем скорее мы найдем общий язык", — уверен журналист Андрей Пальчевский.

336 мужчин и 88 женщин. В новой Раде на 39 "депутаток" больше — так украинских избранниц положено называть по новому закону о языке. В парламент не попали одиозный Олег Ляшко — руководитель радикальной партии — и Мосейчук, котрый предлагал взорвать Крымский мост. Не будет в парламенте Билецкого, который "мечтал взять Воронеж". Не прошел лидер "Правого сектора" (запрещен в РФ) Ярош. "Пролетает" Береза, который скандалил в ПАСЕ. Наводчица Савченко набрала всего 8 голосов, тоже осталась вне Рады и публично сожгла свои агитматериалы.

Из "старых" остались Ирина Геращенко, верная соратница Прошенко, и Ариев — глава делегации Украины в ПАСЕ.

В новой Верховной Раде — всего 5 партий. Второе место — "Оппозиционная платформа — за жизнь" — 43 кресла. 13,5% голосов — мощный результат. Более того, представители платформы выиграли все мажоритарные округа в Луганской и Донецкой областях. "За жизнь" Бойко, Медведчука и Рабиновича выступает за немедленное выполнение минских соглашений и восстановление отношений с Россией.

"Маркером для меня будет то, каким образом Зеленский и его команда, в том числе и та, которая войдет во власть и в парламенте, и в правительстве, будет работать над установлением мира. И вот здесь главное будет то, что необходимо выполнить политическую часть минских соглашений. В том числе, например, один из самых важных стратегических вопросов — это особый статус в ранге изменений в Конституции", — отметил Виктор Медведчук.

Третье место у "Батькивщины" Юлии Тимошенко — 26 депутатов, "Ервосолидарности" Порошенко — 25 мандатов и "Голоса" Вакарчука — 20 нардепов. Зеленский теперь властен единолично сформировать правительство. Но конституционного большинства президентская партия набрать не смогла, то есть изменить курс Украины в НАТО, вписанный в главный закон, единолично "слуги народа" не смогут.

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